Dal Triplete interista datato 2010, per tre volte le squadre italiane sono arrivate a giocarsi la Champions in finale e in quelle squadre al timone c’era sempre Beppe Marotta.

Il Corsport ricorda le tre finali, perse, di Juve e Inter. Ora la priorità del dirigente nerazzurro è quella di conquistare la seconda stella per il club milanese, la prima personale. E il lavoro per programmare la prossima stagione è già partito in attesa di definire il futuro del club che - secondo il quotidiano - è sempre più vicino a passare a Oaktree.

Taremi e Zielinski a parametro zero le prime mosse in entrata, Dumfries invece il primo indiziato ad essere sacrificato in estate per finanziare i nuovi investimenti dopo il mancato rinnovo. Marotta ancora in sella fino al 2027, poi ci sarà da trovare un degno sostituto.

