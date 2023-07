"L'Inter non ci sta. Non accetta di farsi soffiare sotto il naso Lukaku. E soprattutto da una rivale come la Juventus. Viale Liberazione, insomma, è pronta a dare battaglia. Con una promessa, che sa tanto di dichiarazione di guerra: siamo pronti a mettere un euro in più rispetto a quanto sarà disposta ad offrire la Signora. Peraltro, agli occhi nerazzurri, poco conta che Big Rom abbia trovato una base d’intesa con il club bianconero. Per Marotta e Ausilio fanno testo le promesse del totem belga. Che ha garantito come, nei suoi desideri, ci sia solo il ritorno a Milano". Insomma, il Corriere dello Sport insiste: la Juventus è ben presente sul belga e occhio al terzo incomodo: si inizia a vociferare di un interesse concreto del PSG. Per ora, comunque, l'unica vera offerta arrivata al Chelsea per il belga è quella dell'Al-Hilal da 45 + 5.

Molto - secondo il quotidiano romano - passerà dall'eventuale cessione di Vlahovic per quanto riguarda la sponda bianconera. E l'Inter? "In viale Liberazione l’auspicio è di riuscire a cavarsela con un’operazione da complessivi 35 milioni: 30 per l’acquisto del cartellino, preferibilmente suddivisi tra il prestito oneroso iniziale e il riscatto obbligatorio tra un anno, e gli altri 5 come premi. A fare da ago della bilancia saranno i piani di Lukaku. Se continuerà ad opporsi all’esilio dorato dell’Al-Hilal, i Blues probabilmente finiranno per cedere, lasciandolo partire per l’Italia, accettando un incasso inferiore. Visto che finirebbe per essere soltanto un costosissimo e pressoché inutile esubero", si legge.

