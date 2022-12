Allenamento in gruppo per Romelu Lukaku , tornato a sudare ad Appiano Gentile con l'obiettivo di ritrovare la brillantezza fisica per la ripresa del campionato. Un primo test dopo l'infortunio e la delusione Mondiale con il suo Belgio potrebbe arrivare già sabato, quando è in programma l'amichevole contro il Betis in quel di Siviglia.

"Seppur devastato nel morale dal flop della propria nazionale e di se stesso Lukaku è tornato dal Qatar in ottima salute, clinicamente guarito dai guai muscolari che hanno scandito la prima parte della stagione del suo ritorno in Italia - assicura il Corriere dello Sport -. Ora l’obiettivo di Inzaghi e dello staff medico dell’Inter sarà quello di riportare il centravanti alla forma migliore in vista della super sfida del 4 gennaio a San Siro contro il Napoli, che per l’Inter avrà il sapore dell’ultima spiaggia nel difficile tentativo di tornare in corsa per lo scudetto. Da verificare in questo senso l’eventuale presenza di Lukaku nell’amichevole di sabato 17 a Siviglia contro il Betis", chiosa il quotidiano romano.

