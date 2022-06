Con Marina Granovskaia ormai messa da parte, il mercato del Chelsea è stato affidato a Thomas Tuchel: Todd Boehly, il neo proprietario del club londinese, ieri ha confermato l'anticipazione della Bild. Un'ottima notizia per l'Inter, e gli effetti si stanno già vedendo: apertura dei Blues al prestito di Romelu Lukaku. L'operazione che sembrava impossibile adesso diventa possibile.

Non sarà un negoziato facile, ma già il fatto che un negoziato ci sia apre scenari imprevisti. "Tuchel, pur non contando più su Lukaku, non vuole darlo in prestito gratuito per un anno, avendo a bilancio con ammortamento da 25 milioni per il suo cartellino - spiega il Corriere dello Sport -. Cerca un club disposto a pagare questa cifra (fuori da ogni logica) per prestito, una società che di fatto si impegni ad acquistarlo dopo 12 mesi. Naturalmente non sono condizioni "fattibili" per l'Inter, ma questo lo sanno sia Tuchel sia Lukaku. Il belga è pronto a rifiutare qualsiasi destinazione alternativa che gli sarà proposta. O almeno così ha detto all'ad Marotta. Così facendo vuole spingere il Chelsea ad accontentarlo e a mandarlo per una stagione all'Inter. Sosterrà che solo lì può ritrovare un ambiente familiare e un campionato che si addice alle sue caratteristiche. Nel 2023 così rientrerà al Chelsea rivalutato rispetto a ora e potrà essere venduto a condizioni migliori. I Blues con il prestito gratuito risparmierebbero l'ingaggio lordo da 12 milioni più bonus e avrebbero vantaggi a livello di cassa, di liquidità".