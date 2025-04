La buona notizia è una: si avvicina il rientro di Lautaro Martinez. Dopo aver saltato gli impegni con l'Argentina e due partite con l'Inter (Udinese domenica e ieri il derby), il capitano è pronto a rimettersi a disposizione di Inzaghi.

Secondo il Corriere dello Sport, il capitano sarà certamente in campo fra una settimana a Monaco di Baviera contro il Bayern per l'andata dei quarti di Champions, ma prima anche uno spezzone a Parma per riprendere confidenza con il campo. "Oggi e domani, l’argentino lavorerà proprio in questa prospettiva. Per la convocazione occorre rivederlo in gruppo almeno alla vigilia. È già tornato ad allenarsi sul campo. Il piano è di portarlo a Parma e di fargli giocare uno spezzone", conferma il quotidiano romano.