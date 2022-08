Alexis Sanchez ormai sembra sempre più vicino al Marsiglia e le parole di Pablo Longoria (LEGGI QUI), presidente dei francesi, vanno in questa direzione. "Appena l'accordo tra il Niño Maravilla e i francesi sarà trovato, arriverà l'ufficialità - conferma il Corriere dello Sport -. Anche Pinamonti aspetta, in questo caso la fumata bianca tra il Napoli e Raspadori per prendere il posto di quest'ultimo al Sassuolo. Marotta e Carnevali una base d'intesa l'hanno già e manca solo da limare qualche bonus (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Agoume è diretto in Ligue 1".