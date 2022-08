Poco prima dell'inizio del match contro lo Stade Reims, che segna il debutto nella Ligue 1 2022-2023 per l'Olympique Marsiglia, il presidente Pablo Longoria ha aggiornato sull'arrivo di Alexis Sanchez ai microfoni di Amazon Prime Video: "Dire che giocherà per il Marsiglia, no. Dire che discutiamo con lui, sì. È qualcosa che tutti possono capire. È un profilo che si adatta perfettamente a ciò che vogliamo mettere in atto. Se si sta avvicinando? Dipende dall'Inter, è un'altra situazione. Ma bisogna sempre rispettare i club".