La notte di Istanbul, amara per il risultato finale, ha comunque conferito all'Inter uno status internazionale certificato. Di conseguenza, anche Simone Inzaghi, da quella partita, ha una considerazione da top in giro per l'Europa e - come sottolinea il Corsport - neppure la recente eliminazione dagli ottavi di Champions ha scalfito questa visione.

Probabilmente ci sarà un prolungamento per altri 2 anni rispetto all’attuale scadenza del 2025.