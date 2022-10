Uno dei dubbi di formazione per Inzaghi in vista di domani è quello relativo alla fascia destra: Dumfries o Darmian? Secondo il Corriere dello Sport, le quotazioni dell'olandese sono in rialzo. "Molto dipenderà dal tipo di gara che Inzaghi vorrà impostare - si legge -. Ovvio che ricalcherà quella di San Siro. Ma un altro elemento capace di dare profondità e quindi utile per le ripartenze potrebbe servire. A patto che si dedichi innanzitutto alla fase di non possesso. L’orientamento dell’allenatore è quello di puntare sull’olandese, ma la decisione non è definitiva. Ed è plausibile che dipenda dalla scelta di schierare le solite due punte, o di avanzare Mkhitaryan alle spalle di Lautaro, lasciando Dzeko in panchina".