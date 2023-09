"È già tutto fatto. L’avvio scoppiettante di stagione, non c’entra nulla. Semplicemente, la sosta per le nazionali può essere l’occasione giusta per completare il passaggio mancante, ovvero ufficializzare il rinnovo di contratto di Inzaghi". Il Corriere dello Sport oggi conferma l'imminente firma del tecnico piacentino sul prolungamento con l'Inter: nuovo accordo fino al 2025 a 5,5 milioni più bonus a stagione. Tutto fatto già da agosto dopo il vertice con l'agente Tinti in sede.

"Il matrimonio tra l’Inter e Inzaghi sembra più saldo che mai, nonostante la scorsa primavera abbia rischiato di frantumarsi. Il tecnico nerazzurro, però, ha saputo trovare il colpo di coda, regalando un altro trofeo al club (la seconda Coppa Italia dopo la seconda Supercoppa), traghettando la squadra alla qualificazione Champions e, soprattutto, conquistando Istanbul, dove l’Inter ha davvero accarezzato il sogno di salire sul tetto d’Europa", ricorda il CdS.

