Simone Inzaghi fa muro sulle cessioni eventuali di Milan Skriniar e Denzel Dumfries . Un precampionato non semplice per il tecnico nerazzurro, costretto a dover fare i conti con un mercato sempre lì in agguato che, fisiologicamente, ha distratto anche i giocatori. Un concetto spiegato anche ieri sera a cena a Steven Zhang : "L'area tecnica e Inzaghi ritengono i due incedibili e questo concetto hanno ribadito ieri nel corso dei colloqui con il patron che dal canto suo vuole però sistemare il bilancio chiudendo il saldo della campagna trasferimenti 2022-23 con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni", riferisce il Corriere dello Sport .

Un addio di un big a questo punto del mercato, oltre a mettere a rischio il progetto tecnico di Inzaghi, rischierebbe di provocare anche una frattura nel rapporto tra la proprietà, la dirigenza e l'allenatore. "Sia perché trovare un sostituto all'altezza per Skriniar o per Dumfries sarebbe particolarmente complicato. Sia perché vendere un titolatissimo nel momento in cui le altre si stanno rinforzando costituirebbe un segnale assai negativo", spiega il quotidiano romano. Anzi: Inzaghi vorrebbe poter completare la rosa con quel difensore che manca dall'addio di Ranocchia. Sarà accontentato?

Intanto ieri in Inghilterra si era sparsa la notizia di un interessamento del Liverpool per Marcelo Brozovic. "All'Inter non hanno ricevuto né sondaggi né proposte per il regista che ritengono incedibile come (o se possibile... più) di Skriniar e Dumfries", si legge