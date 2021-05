Anche il Corriere dello Sport parla del piano mercato Inter, con almeno un big da sacrificare. A Conte era stato detto che a partire sarebbe dovuto essere uno tra Bastoni e Lautaro, mentre oggi è Hakimi quello ad avere più chance di lasciare Milano viste le offerte che piovono soprattutto dal Paris SG. Sul marocchino potrebbe scatenarsi un'asta. E lo stesso vale per Lautaro, visto che è finito nel mirino sia di Real Madrid sia di Atletico. Per Bastoni, invece, il Corsport parla di un forte interessamento di Guardiola, che da tempo vorrebbe portarlo al City. "Da capire, comunque, se l’inter voglia prima procedere al rinnovo del suo contratto, per cui esiste un’intesa già da tempo e ribadita in queste ore", si legge. E Lukaku? Servono 120 milioni di euro: "A quella quota l’Inter può cedere. Possibile che, in tempi di Covid, ci sia una simile disponibilità da parte di qualche club? Difficile, ma sia Chelsea sia City ci pensano. E pure il Tottenham, per sostituire Kane", riferisce il quotidiano romano.

