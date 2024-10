Quella di oggi contro il Torino sarà l'ultima partita senza la rosa al completo per Inzaghi. Dopo la sosta per le Nazionali torneranno a disposizione dell'Inter sia Nicolò Barella che Tajon Buchanan. "Il canadese è ormai pienamente recuperato dopo la frattura della tibia rimediata in estate con la sua nazionale: a Roma il 20 ottobre ci sarà anche lui", assicura La Gazzetta dello Sport.

