Anche il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni delle ultime ore: Inzaghi pensa alla novità in difesa per Napoli-Inter di questa sera con l'inserimento di Bisseck al posto di Pavard. Il francese è reduce da quattro gare da titolare, ma la tentazione nasce dal fatto che 3 esterni su 5 (Carlos Augusto, Zalewski e Darmian) sono ai box e non ci sono alternative di ruolo a Dumfries e Dimarco, mentre l'ex Bayern potrebbe agire in fascia in caso di necessità.

Da non escludere anche un cambio di modulo in corsa con il passaggio al 4-4-2 come già accaduto nell'ultima parte del match di Coppa Italia contro la Lazio, quando Bastoni si è abbassato come terzino e Zielinski si era allargato sulla fascia. Stavolta potrebbe toccare a Mkhitaryan che partirà dal 1', ma il polacco resta uno dei jolly di Inzaghi. "Sta alzando i giri del motore e il suo contributo, quando entra, è sempre più evidente - sottolinea il quotidiano -. Ma questa sera al Maradona, per lui, non potrà che essere un momento particolare. Torna, infatti, nello stadio che è stato casa sua per 8 anni. Zielinski era stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato due anni fa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!