Ciro Immobile è tornato a essere un giocatore chiave per la Lazio, dopo le difficoltà dello scorso autunno in cui l'attaccante ha dovuto digerire anche qualche critica social di troppo. Il numero 17 della Lazio però non conosce ancora il proprio futuro che potrebbe, dalla prossima estate, essere lontano da Roma. Già qualche mese fa gli era arrivata una ricca offerta araba rispedita al mittente e, come ricorda il Corriere dello Sport stamattina, sempre l'estate scorsa c'era stata per Immobile una tentazione nerazzurra. Una forte suggestione di un possibile ricongiungimento con Simone Inzaghi: erano i tempi in cui Romelu Lukaku s’era allontanato, c’erano dubbi su Marcus Thuram e i gol per lo scudetto erano a rischio. Ciro era la soluzione ideale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!