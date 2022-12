Con Dumfries sempre più verso l'addio a fine stagione, l'Inter deve cominciare a pensare a un eventuale sostituto per l'olandese, oggi titolare indiscusso di Inzaghi sulla fascia destra. Un po' come quando proprio l'ex PSV arrivò per sopperire alla cessione di Hakimi al PSG. "In viale Liberazione sono convinti di riuscirci - spiega il Corriere dello Sport -. Lo stesso Hakimi tornerebbe di corsa in nerazzurro: al momento, però, è da considerare fantacalcio. Piuttosto verrà verificare l’insofferenza di Conte nei confronti di Emerson Royal, laterale già in passato in orbita nerazzurra. Il brasiliano, insomma, potrebbe essere un’opportunità. E, a quel punto, gli Spurs potrebbero inserirsi nell’asta per Dumfries".