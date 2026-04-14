Cristian Chivu si sta avvicinando al trionfo in campionato da debuttante sulla panchina di una squadra professionista. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, si tratterebbe quasi di un inedito in Italia. L'unico che ha vissuto un percorso simile è Fabio Capello, di cui tra l'altro Chivu è stato giocatore.

Entrambi hanno cominciato col settore giovanile, Capello in quello del Milan. Ed entrambi hanno avuto, prima dell'annata cominciata dall'inizio, un "assaggio" in corsa: per Capello furono sei gare nel 1986/87 al posto di Liedholm, di cui era vice, prima di diventare responsabile della polisportiva Mediolanum e solo diversi anni dopo l'allenatore dei rossoneri, con cui vinse subito lo Scudetto.

La grande impresa di Chivu, all'Inter, è stata quella di rivitalizzare un gruppo che veniva dalle delusioni della scorsa annata e su cui in pochi avrebbero scommesso come dominatore nel torneo in corso. Ha superato anche un avvio complicato con due sconfitte nelle prime tre giornate, una con la Juventus. E diversi infortuni a Thuram, Dumfries, Calhanoglu e Lautaro.

Anche tatticamente l'allenatore ha sempre trovato le mosse giuste, soprattutto nelle ultime due contro Roma e Como. Una capacità, anche psicologica, che il gruppo gli riconosce e che più interpreti hanno ribadito in questi mesi.