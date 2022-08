Attenzione al Chelsea anche per Cesare Casadei . I Blues - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport - starebbero preparando una nuova offerta e l'avrebbero già preannunciata nelle ultime ore agli uomini mercato di viale della Liberazione. L'Inter ha già detto no agli 8 milioni messi sul tavolo nei giorni scorsi, ma adesso si aspetta un rilancio.

"Anche il Sassuolo, però, si è fatto sentire perché Carnevali è un grande estimatore del ragazzo - si legge -. Si tratta in realtà di un testa a testa squilibrato perché la sensazione è che la prossima offerta del Chelsea sarà in doppia cifra, magari tra i 10 e i 12 milioni e a quel punto, visto che la valutazione nerazzurra è di 15, resistere non sarà facile. Il Sassuolo garantirebbe la recompra nel 2024, i Blues no".