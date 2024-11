Finalmente Tajon Buchanan. A quattro mesi e mezzo di distanza dal brutto infortunio alla tibia, l'esterno dell'Inter ha rimesso piede in campo nella sfida tra Canada e Suriname e Canada: dodici minuti di impiego per dell'ex Bruges, che non calcava l'erba dalla Copa America dell'estate scorsa. Adesso, dopo cinque panchine consecutive tra campionato e Champions, il canadese è pronto a tornare in campo anche con l'Inter. "Il suo ritorno in campo è stato semplicemente rimandato perché l'Inter ha sempre avuto partite molto tirate" spiega il Corriere dello Sport.



Il quotidiano romano conferma anche il rientro a disposizione di Carlos Augusto, atteso in gruppo tra domani e dopo in modo da essere pronto per la trasferta di Verona in programma sabato pomeriggio.

