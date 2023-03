Archiviato il passaggio ai quarti di finale di Champions, l'Inter da oggi tornerà a sudare ad Appiano per preparare la sfida alla Juve di domenica sera. Tanta fatica nelle gambe dei nerazzurri e Inzaghi dovrà valutare attentamente soprattutto le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito dal campo martedì sera per un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra. "Ieri, Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla sua truppa, che si ritroverà questa mattina alla Pinetina per la prima seduta in vista Juventus.