Nella giornata di ieri è praticamente sfumata anche l'opzione Cesar Azpilicueta, che aver trovato l’intesa per un biennale da 3,5 milioni a stagione con l'Inter avrebbe deciso di sposare l'Atletico Madrid per ragioni familiari. Uno scenario che cambia le strategie nerazzurre per il futuro: secondo il Corriere dello Sport adesso l'Inter potrebbe andare su Merih Demiral, difensore dell'Atalanta già corteggiato per il dopo-Skriniar.