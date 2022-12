I calci di rigore premiano per la seconda di fila la Croazia, che elimina a sorpresa il Brasile dal Mondiale dopo aver portato la gara oltre il 90' grazie alle innumerevoli parate di Livakovic e ripreso gli avversari nel secondo supplementare con Petkovic (116') che ha risposto alla straordinaria azione corale promossa e conclusa da Neymar alla fine del primo. Fatali per i verdeoro gli errori dal dischetto di Rodrygo e Marquinhos, il cui palo manda i vicecampioni del mondo in semifinale. Per la gioia dell'interista Marcelo Brozovic, vicino al gol al 102' prima di lasciare il campo al 114', che ora aspetta la vincente di Olanda-Argentina.