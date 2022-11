Non sarà un'esclusione per una sola partita, quella che riguarda André Onana. Il capitano del Camerun, secondo quanto riportato da Cadena Cope, ha infatti deciso di lasciare il Qatar e quindi il Mondiale, in cui i suoi compagni sono tuttora impegnati (stanno disputando ora la partita contro la Serbia). Onana è stato escluso dalla seconda partita del girone, dopo aver giocato quella contro la Svizzera, a seguito di una discussione con il ct Rigobert Song.