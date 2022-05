L'Inter batte la Juventus in finale e solleva l'ottava Coppa Italia della sua storia. Un trofeo che regala qualche soddisfazione anche a livello economico, portando nelle casse del club di Viale della Liberazione oltre i 7 milioni di euro. "Juventus e Inter potevano già contare su poco meno di 3 milioni di euro a testa per essere arrivate all’ultimo atto della competizione - si legge su Calcio e Finanza -. A questa somma per i nerazzurri si aggiungeranno i 4,5 milioni di euro destinati a chi solleva il trofeo, mentre la Juventus, finalista sconfitta, incasserà circa 2 milioni di euro, per un totale di 5 milioni considerando il percorso completo nella manifestazione".