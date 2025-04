Continuano ad arrivare elogi dall'estero per l'Inter e per Simone Inzaghi. Soprattutto dagli studi di CBS Sports Golazo!, il format statunitense che propone la Champions League oltreoceano, dove l'ex attaccante di Arsenal e Juventus Thierry Henry invita tutti ad avere massimo rispetto per la formazione nerazzurra e per il suo allenatore.

Henry esalta in particolare la proposta di gioco di mister Inzaghi: "Si parla molto della squadra, ma non si parla altrettanto spesso di Inzaghi, un allenatore eccezionale per me. Quello che offre tatticamente è qualcosa di folle: quando vedi il gancetto sinistro arrivare a centrocampo alto e largo sulla sinistra e il centrale alle sue spalle che crossa per l'altro braccetto, è qualcosa che nella storia si è visto raramente, soprattutto in Italia. Sono una squadra e un allenatore che meritano molto rispetto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!