Sestina vincente quella imbeccata quest'oggi dall'Inter Women, che sotto gli occhi di Beppe Marotta ha travolto il Pomigliano con un perentorio 6-1. Legittima la soddisfazione a fine partita del tecnico Rita Guarino ai microfoni de La7: "Fin dall'inizio della stagione ho detto che il livello si sta alzando e non si può sottovalutare nessuna partita. Il Pomigliano andava rispettato al massimo perchè l'anno scorso non siamo mai riuscite a batterlo quindi per noi è stata una vittoria importante anche perchè frutto di una prestazione convincente. Qualsiasi squadra va affrontata con il giusto atteggiamento e la giusta mentalità e umiltà".