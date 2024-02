Massimiliano Farris non ha mai avuto dubbi sull'assegnazione del gol di Francesco Acerbi che ha sbloccato Roma-Inter, nonostante l'on field review imposta dal VAR all'arbitro Marco Guida. "Calma, calma che è gol", la frase del vice di Simone Inzaghi catturata dalle telecamere di DAZN a bordocampo, mentre il direttore di gara stava cercando di capire se Marcus Thuram fosse o meno in posizione attiva di il fuorigioco vicino a Rui Patricio. In precedenza, il fischietto di Torre Annunziata, dialogando con Romelu Lukaku, aveva anticipato che la posizione dell'attaccante francese fosse ininfluente perché la palla è caduto vicino al palo più lontano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!