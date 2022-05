Fresco campione di Svizzera con lo Zurigo, Wilfried Gnonto è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta quando lasciò l'Inter nel gennaio 2020 per inseguire il suo sogno di giocare tra i professionisti: " Era la cosa giusta da fare, è stato un cambiamento radicale e mi sono preso il giusto tempo per pensare. Una volta che ho preso la mia decisione, non ho mai avuto ripensamenti", ha raccontato l'attaccante 18enne a Tuttomercatoweb.com . Prima di ritornare sui motivi che lo hanno spinto a salutare la Milano nerazzurra: " Lasciare l’Inter dopo otto anni non è stato sicuramente facile , qui mi è stata data però la possibilità fin da subito di far parte della prima squadra dandomi il tempo di crescere e migliorare senza fretta e lontano dalle pressioni".

Il ragazzo di Verbania, comunque, continua a tenersi aggiornato sulla Beneamata: "La seguo sempre con molto piacere, come la Serie A. Spero che possa vincere il campionato, anche se non è facile".

Infine, Gnonto spiega che non sta dando troppo peso a ciò che sarà della sua carriera nei prossimi mesi: "Finora non ci ho pensato perché eravamo in lotta per il campionato e questa era l’unica cosa importante, fa piacere essere accostato a squadre del calibro di PSV Eindhoven e Anderlecht perché é il riconoscimento per quello che ho fatto vedere questa stagione. Io penso solo a giocare e divertirmi. Mi sono solamente concentrato sugli obiettivi di squadra, non so cosa succederà in futuro. Farò quello che riterrò più giusto per la mia crescita".