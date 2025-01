C'è anche il nome del centrocampista del Milan Youssouf Fofana, ammonito nel corso del match col Parma e in diffida, nell'elenco degli squalificati per un turno da parte del Giudice Sportivo dopo le partite della 22esima giornata di Serie A. Per l'ex Monaco, quindi, pregiudicata la presenza nel derby contro l'Inter. Un turno di squalifica anche per i seguenti giocatori: Adli (Fiorentina), Delprato (Parma), Grassi (Empoli), Pezzella (Empoli), Bianco (Monza) e Kallstrom (Udinese). Fermati anche gli allenatori di Lazio e Fiorentina Marco Baroni e Raffaele Palladino.

Sesta sanzione per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, prima per Stefan de Vrij e Mehdi Taremi. Multa di 3mila euro per il Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!