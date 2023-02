Mehdi Leris , centrocampista della Sampdoria, non giocherà la partita di lunedì contro l'Inter per squalifica. Insieme a lui, il Giudice sportivo ha fermato per un turno gli atalantini Luis Muriel e Joakim Maehle , oltre ad Ethan Ampadu e Mattia Caldara dello Spezia, Igor e Rolando Mandragora della Fiorentina, John Lucumì del Bologna e Rogerio del Sassuolo. Entrano invece nell'elenco dei diffidati: Caprari (Monza), Ola Aina (Torino), Leao, Giroud e Rebic (Milan), Depaoli (Hellas Verona), Scalvini (Atalanta), Thorstvedt (Sassuolo), Vilhena (Salernitana), Zaccagni (Lazio).

Sanzione di 3mila euro per l'Inter dopo il derby, decisa "per avere suoi sostenitori lanciato una bottiglietta in campo al 48esimo del secondo tempo. Terza sanzione per Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi.