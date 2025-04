Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comminato multe sia all'Inter che al Bologna dopo la gara del Dall'Ara giocata a Pasqua: sanzione di 3mila euro per il club nerazzurro per ol lancio di un petardo e un di fumogeno in campo, 1500 euro per la società di casa per lancio di un fumogeno.

Quanto alle sanzioni disciplinari, si fermano per una giornata Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan, squalificati dopo aver rimediato, da diffidati, un cartellino giallo nella sfida di domenica scorsa. Saltano il prossimo turno anche Massimiliano Farris e Vincenzo Italiano, protagonisti di un battibecco tra le panchine al 9° del secondo tempo di Bologna-Inter: l'espulsione è stata notificata perchè entrambi hanno "abbandonato l'area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria".

In ultimo, si segnalano anche la terza sanzione per Joaquin Correa e la seconda per Marko Arnautovic.

