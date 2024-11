Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato cinque giocatori dopo la 13esima giornata di Serie A: si tratta di Alberto Dossena (che è stato anche ammonito e punito con una multa di 5mila euro), Tommaso Pobega, Jaka Bijol, Armando Izzo e Nicolò Pisilli. Due turni di stop, invece, a Gian Piero Gasperini "per avere, al 10° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco". Al tecnico della Dea anche un'ammonizione e una multa da 10mila euro.

A proposito di sanzioni pecuniarie, ne è stata inflitta una di 3mila all'Inter dopo la gara del Bentegodi contro il Verona "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco". In chiave nerazzurra, infine, c'è da registrare la prima sanzione per Marko Arnautovic.