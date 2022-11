Arriva puntuale il comunicato della Lega Serie A sulle decisioni del Giudice sportivo dopo la 13esima giornata di campionato. Multa di 12mila euro all'Inter "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario" ma anche perché alcuni tifosi nerazzurri hanno "lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica semipieno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni che attingevano alcuni tifosi senza apparenti conseguenze lesive". È invece di 7mila euro l'ammenda per la Juventus, sia per cori beceri nel post partita contro un giocatore avversario che per lancio di bicchieri di plastica.