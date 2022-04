Chiede pazienza, Matthias Ginter, a chi vuole conoscere quello che sarà il suo futuro dopo l'addio annunciato al Borussia Moenchengladbach. Il difensore tedesco, intervistato da Sport 1, ha spiegato che non sa quando prenderà la decisione definitiva: "È difficile stabilire un programma, non ho idea se sarà tra una, due o tre settimane. Servirà pazienza fino a quel momento". Ginter ha anche spiegato che per determinare il suo futuro club sarà importante un fattore in particolare: "L'ambiente familiare, che è sempre stato fantastico qui al Gladbach. Per me, riguarda anche il club stesso, il fatto che abbia potenziale e ambizioni e che sportivamente abbia un ruolo che mi calzi a pennello. Sarà anche importante piacere all'allenatore. Ci sono cose sportive ed extrasportive che vanno valutate".