Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, arriva in conferenza stampa per un ulteriore commento di quwsto pareggio con l'Inter. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le parole del tecnico rossoblu:

Come commenta la prestazione?

"Siamo felici per come è andata la partita nel finale perché i ragazzi se meritano per quello che hanno fatto. Abbiamo lavorato benissimo in fase difensiva. Ma anche in mezzo al campo abbiamo creato densità. All’interno della sofferenza ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo battagliato. Sono contento e ci portiamo a casa questo punto. La squadra ha risposto in maniera incredibile. La squadra conta piu di tutto. Stasera è una prova di grande disponibilità. Cerco di dare sempre un senso di appartenenza".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Quando facciamo partite di questo tipo, con questa determinazione, mi viene da pensare positivo. È arrivato Pinamonti che si inserisce nel modo perfetto. Andando via Gudmundsson siamo alla ricerca di un giocatore che possa legare centrocampo e attacco anche se è difficile trovarlo. Vitinha è una seconda punta pura e non ha le caratteristiche di Albert".

È vero che vorrebbe uno tra Correa e Arnautovic?

"È normale che sono due giocatori forti. Abbiamo preso Pinamonti come prima punta e sono contento. Adesso stiamo valutando. Correa ha qualità e caratteristiche simili a Gudmundsson".

