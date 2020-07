"No". Questa la risposta ricevuta dall'Inter che ha chiesto al Manchester United di poter allungare il prestito di Alexis Sanchez fino al termine dell'Europa League. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sia il cileno che Moses (in prestito dal Chelsea) resteranno a disposizione di Conte fino al match con il Getafe e non oltre. "Nei giorni scorsi l’a.d. Beppe Marotta aveva parlato dei contatti avviati con lo United per allungare il prestito del Niño Maravilla in caso di Final 8. Il no momentaneo degli inglesi non pregiudica la possibilità che si arrivi comunque a un accordo. Sanchez sta dimostrando di essere importante e anche l’ipotesi di una conferma per l’anno prossimo va ancora considerata possibile", si legge.