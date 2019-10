Romelu Lukaku ha saltato il big-match del Camp Nou, ma contro la Juventus sarà regolarmente in campo. "In fondo, l’assenza di Barcellona gli permette di arrivare al match per la corona da imbattuto, come i pugili che fanno paura - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Se Ronaldo può presentarsi mostrando tutta una serie di «cinture», Romelu porta la bandiera dei «ribelli», di chi vuole sovvertire l’ordine costituito che dura da otto stagioni. L’Inter di Conte è la forza nuova di questo campionato, formazione che ha cambiato oltre il 50 per cento dei suoi titolari, ma anche stile, consapevolezza, testa. Se a Barcellona per 60’ ha mostrato il suo lato tecnico, le uscite dal basso «stilose», il palleggio nella casa dei maestri, contro i bianconeri dovrà anche rispondere alla forza con la forza, ai centimetri coi centimetri. Lukaku è l’uomo giusto per aggiungere questa dimensione, per tenere in allarme Bonucci e De Ligt, per fare da riferimento per le ripartenze dei suoi. E magari per far esplodere San Siro: il gol col Lecce è valso da presentazione, quello col Milan ha fatto innamorare i tifosi, uno alla Juve lo renderebbe idolo assoluto, come è stato ad Anderlecht ed Everton, e non è riuscito ad essere allo United".