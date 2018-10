Nella seduta d'allenamento svoltasi ieri ad Appiano Gentile, Sime Vrsaljko, ancora alle prese con i problemi al ginocchio sinistro per il vecchio infortunio rimediato al Mondiale, ha lavorato con il gruppo dei titolari. Per l’esterno croato - scrive la Gazzetta dello Sport - si proverà a capire oggi i margini per una eventuale convocazione per la gara di domenica in casa della Spal, altrimenti è facile ipotizzare un suo rientro tra i disponibili per il derby, dopo la sosta.

