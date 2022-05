Francesco Pio Esposito , attaccante dell' Inter e dell' Italia Under 17 , è stato il grande protagonista agli Europei di categoria della vittoria per 1-0 contro Israele . Alzatosi dalla panchina, ha segnato l'unico gol della gara e oggi alle 19 disputerà contro il Lussemburgo la partita che può regalare i quarti di finale agli azzurri: serve un successo. “Una partita decisiva – dice Esposito a figc.it – per andare ai quarti e dove ci giochiamo tutto quello che di buono abbiamo costruito per arrivare sin qui. Il nostro gruppo ha la forza per superare quest’ultimo ostacolo e per continuare a far bene in questo Europeo".

Nell'intervista, Esposito racconta di aver giocato interminabili gare a Castellamare di Stabia, dove è nato, anche se inizialmente veniva messo in porta. Poi il trasferimento a Brescia per seguire il fratello Sebastiano, selezionato dall'Inter per entrare nel settore giovanile. “Una scelta rischiosa, ma papà era convinto fosse quella giusta - dice Francesco Pio, più tardi entrato anche lui nel vivaio interista - Ci sentiamo sempre e, per similitudine di ruolo, ascolto i consigli tecnici che mi dà Sebastiano mentre, per come debbo comportami fuori dal campo, mio fratello Salvatore che mi suggerisce cosa fare. Se penso che due anni fa ero davanti al televisore per seguire l’ Europeo Under 17 che stava giocando mio fratello Sebastiano in Nord Irlanda e che ora sono qui, addirittura ho segnato il gol della vittoria contro l’Israele nella mia seconda partita, è un sogno da cui non mi voglio risvegliare".