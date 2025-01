Ora è ufficiale. I 70 minuti di recupero tra Fiorentina e Inter, partita sospesa dopo il malore accusato da Bove, si giocherà giovedì 6 febbraio alle 20.45.

Inter-Fiorentina, match valido per il girone di ritorno, si giocherà invece lunedì 10 febbraio alle 20.45. La squadra di Inzaghi sfiderà dunque due volte quella di Palladino a distanza di giorni.

Svelata anche la data di Juventus-Inter: il match è in programma domenica 16 febbraio alle 20.45. La partita, lo ricordiamo, è nel mezzo del playoff Champions League che la squadra bianconera giocherà contro il Psv.

Sabato 22 febbraio, alle 20.45, è invece in programma a San Siro la sfida tra Inter e Genoa valida per la 26esima giornata di Serie A. Martedì 25 febbraio invece, nella settimana che si concluderà con il match scudetto tra Napoli e Inter, invece il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio che mette in palio il pass per la semifinale.

IL RIEPILOGO DEGLI APPUNTAMENTI

Giovedì 6 febbraio 20:45 Fiorentina-Inter

Lunedì 10 febbraio 20:45 Inter - Fiorentina

Domenica 16 febbraio 12:30 Juventus - Inter

Sabato 22 febbraio 20:45 Inter - Genoa