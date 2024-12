Dopo il grande spavento di ieri e il risveglio di questa mattina, Edoardo Bove continua a ricevere le visite nella stanza dell'ospedale di Firenze in cui è ricoverato per ulteriori accertamenti. Nelle ultime ore hanno fatto tappa dal compagno di squadra anche Lucas Beltran e David De Gea con il portiere spagnolo che, intercettato dai colleghi di Firenzeviola.it, ha voluto rassicurare e confermare i progressi del centrocampista con un semplice "Sta meglio". Il peggio, per fortuna, sembra essere passato.

