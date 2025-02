È iniziata al Rome Cavalieri-A Waldorf Astoria Hotel, alle ore 12, l’Assemblea Elettiva della FIGC che ha portato alla rielezione di Gabriele Gravina come presidente. Per il numero uno della Federcalcio, alla guida della FIGC dall’ottobre 2018 ed unico candidato alla presidenza per il quadriennio 2025-2028, si tratta del terzo mandato. Lo riporta SportFace.it, in attesa del comunicato ufficiale.

All’ordine del giorno, oltre all'elezione del presidente federale, c'erano anche le elezioni dei consiglieri delle componenti e del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: i consiglieri eletti sono Beppe Marotta (Inter), Stefano Campoccia (Udinese) e Francesco Calvo (Juventus). Oltre ai tre eletti, in corsa per quelle tre poltrone c'erano anche Adriano Galliani (Monza), Paolo Scaroni (Milan), Carlo Catte (Cagliari), Claudio Fenucci (Bologna), Alessandro Ferrari (Fiorentina), Luca Martines (Parma), Luca Percassi (Atalanta), Saverio Sticchi Damiani (Lecce), Francesco Terrazzani (Como). Fine dei ruoli in FIGC, invece, per il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

