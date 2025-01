Cesc Fabregas a carte scoperte. Il tecnico del Como rilascia un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A dove parla molto di sé, del suo modo di vedere il calcio e delle sue ambizioni per la squadra lariana. Dove la rivelazione stagione risponde indubbiamente al nome di Nico Paz, il centrocampista di proprietà del Real Madrid sul quale da tempo è fortissima l'Inter: "Penso che l'obiettivo con Nico era portarlo qui, dargli 2-3 mesi per ambientarsi e per crescere. Arrivava dalla Serie C spagnola con 4-5 apparizioni in prima squadra, non mi aspettavo un livello così alto dal primo giorno. Bravo lui a saper gestire tutto questo, con grande qualità e voglia di imparare e crescere che hanno tutti i giovani che vogliamo portare qui. Penso che possa diventare un giocatore molto forte in futuro, in tutte le fasi del gioco. Può diventare come Sergi Roberto, che può fare tutto a livello molto alto".

Il Como si è esibito molto bene con le grandi squadre, battendo la Roma e non sfigurando nemmeno al cospetto di Atalanta e Inter. Forse è contro le grandi che la sua squadra riesce ad esprimersi al meglio? "Non lo so, abbiamo giocato molto bene anche a Udine, il secondo tempo di Cagliari, a Torino. Anche a Genova abbiamo fatto una partita incredibile e non mi spiego ancora come non l'abbiamo fatta. Poi il risultato pesa sempre più della performance ma io la vedo in un'altra maniera. Questo per me è solo l'inizio, dobbiamo migliorare tanto e i margini di miglioramento ci sono".

