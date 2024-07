Altro riconoscimento per Luca Di Maggio, il centrocampista bomber dell'Inter Primavera, che è stato tra i grandi protagonisti nell'ultimo Europeo Under 19 giocato con l'Italia. Oltre a essere stato inserito nella formazione ideale del torneo continentale giovanile, il classe 2005 si è guadagnato un posto nella classifica dei top 5 gol della competizione grazie alla saetta scagliata all'incrocio nel 2-1 azzurro alla Norvegia.

The top five goals of #U19EURO



Selected by UEFA's technical observer panel pic.twitter.com/NY5udiGKaZ