Un esordio così, probabilmente, poteva solo immaginarlo: titolare dopo pochi giorni dal suo arrivo a Bari e subito protagonista con un gol nella vittoria della formazione di Michele Mignani ha ottenuto in casa della Spal, al termine di un match che sembrava dominato e che ha vissuto un finale rocambolesco in virtù del risveglio degli estensi trascinati da Radja Nainggolan. Ma alla fine i tre punti sono arrivati e Sebastiano Esposito esprime tutta la sua felicità su Instagram per la vittoria: "Giocare titolare, segnare e vincere. Non potevo sperare in un esordio migliore". Tra i primi a commentare il compagno di squadra Michael Folorunsho, autore del primo gol bei Galletti: "Prima polpettina".