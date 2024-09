Sebastiano Esposito ha impresso ancora il timbro sulla vittoria dell'Empoli. I toscani hanno espugnato Cagliari e il centravanti classe 2002 di proprietà dell'Inter ha mostrato contentezza per il risultato: "Siamo entusiasti di questa vittoria, siamo consapevoli di essere una squadra forte. Fa sempre piacere far gol, l'attaccante vive per questo. Simao una squadra unita che da tutto in campo, soprattutto chi entra e aiuta la squadra", ha detto in conferenza stampa.

Il futuro sembra non toccarlo, almeno per il momento: "Ad oggi penso solo all'Empoli, poi un domani vedremo. Sono cinque anni che vado in prestito, ho sempre cercato di dare il massimo e in questa stagione l'Empoli ha creduto in me. Mi pare di essere maturato in questi 5 anni, aspettavo l'opportunità di giocare in Serie A".