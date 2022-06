"Io ho il coraggio di andare all’estero : vorrei rispondere in modo diverso, ma purtroppo non posso". Lo dice Sebastiano Esposito , attaccante di proprietà dell'Inter (nell'ultimo anno in prestito al Basilea), durante l'intervento su CMIT TV: "Noi italiani siamo purtroppo molto legati al nostro territorio soprattutto quando siamo cresciuti in club importanti e siamo molto legati a giocare in Serie A e B, preferiamo andare in cadetteria che andare all’estero. Secondo me andare fuori è una grande cosa perché mi aiuta molto e, se meriti, giochi".

"Di parole in Italia ce ne sono tante, siamo bravi tutti e poi però di fatti ce ne sono veramente pochi - aggiunge Esposito, come raccolto da Calciomercato.it -. Con l’esperienza che ho avuto in questi anni, meglio andare a giocare all’estero. Io penso che l’Inghilterra sia il campionato più forte, ma si gioca. Secondo me in Italia ti lanciano, ma non si può sbagliare. Appena vai bene sei un fenomeno, appena sbagli sei giovane, non sei pronto e devi andare in Serie B o a giocare di qua o di là".

Acquista QUI i prodotti originali Inter