"È un brutto momento, inutile nascondersi. Ma abbiamo la forza e la personalità per uscirne. Insieme. Grazie San Siro". È questo il post social pubblicato da Sebastiano Esposito, predestinato di casa Inter oggi in prestito all'Empoli, squadra con la quale ieri il canterano nerazzurro ha trovato l'ennesimo gol stagionale, inutile ai fini del risultato per la squadra toscana, uscita dal Meazza sconfitta per 3-1.

Un messaggio che l'attaccante classe 2002 indirizza ai tifosi azzurri, ma anche a quelli nerazzurri ai quali rivolge poi un secondo pensiero condiviso nelle storie Instagram: "Cari tifosi dell’Inter, io vi ho chiesto scusa, voi mi avete applaudito. Adesso io vi dico grazie".

