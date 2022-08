Al Via del Mare di Lecce Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha deciso d'affidarsi in avanti al nerazzurro Martin Satriano. I toscani hanno pareggiato 1-1 dopo essere andati in vantaggio con il tiro di Parisi deviato in porta. Alla vigilia della sfida con l'Hellas Verona, Zanetti ha parlato nuovamente dell'uruguayano: "È in grande crescita, va sempre a mille: ha avuto un margine importante. L'Empoli ha giocatori con grande potenziale da Serie A", ha concluso.