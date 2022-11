Edin Dzeko ha in testa solo Atalanta-Inter, ultimo appuntamento ufficiale del suo 2022 prima della pausa Mondiale. Il centravanti bosniaco non ha altri pensieri, come ha spiegato in esclusiva a SportMediaset a margine della vittoria in cui ha lanciato la rimonta dei nerazzurri contro il Bologna con un gol d'autore: "Non stiamo facendo un campionato da Inter fuori casa, bisogna migliorare - le parole dell'ex Roma -. Rinnovo? Non ci penso proprio, c'è una partita da fare e del futuro parleremo poi".